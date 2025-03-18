１７日は道東を中心に大雪にみまわれた北海道内ですが、１８日朝は降雪は一段落したものの、上空に寒気が入り込み全道的に寒い朝となっていて、路面凍結によるスリップが原因とみられる事故が相次いでいます。１７日は強い風と雪で一時ホワイトアウト状況となった釧路市ですが、夜以降、雪の降り方が弱まり、１８日は穏やかな朝を迎えていました。しかし、除雪作業に時間がかかるとして、ＪＲ北海道では１８日も根室線や釧網線、花