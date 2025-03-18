女優の戸田恵梨香（３６）が１８日までにインスタグラムで近影を公開し、注目を集めている。戸田はストーリーズで「来年は作品観れるからね楽しみにしててねチュチュチュ」とコメント。ジャケット姿で口元に指をあてた写真を掲載した。へアスタイルがショートへアのように見えることからネットは「まって戸田恵梨香様今ショートなの？！」「戸田恵梨香ショートになってて仰天！！」「戸田恵梨香様のショートヘア超絶綺麗（