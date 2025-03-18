千葉ロッテマリーンズは、ホーム開幕戦となる4月1日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で、株式会社ロッテの冠協賛試合「かむかむキシリトールOPENINGGAME！」を開催し、来場者先着2万4000人に「キシリトールガム」を配布すると発表した。当日の観戦チケットを持つ来場者に各入場ゲートでキシリトールガム4種類（ライムミント、フレッシュミント、クリアミント、シトラスミント）の内、ランダムで1つ配布する。キ