◆２０１９年３月２０日マリナーズ９―７アスレチックス、３月２１日マリナーズ５―４アスレチックス（東京ドーム）ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、カブスの今永昇太、鈴木誠也。過去最多５人の日本人選手が参戦する、カブス―ドジャースの「東京シリーズ」がいよいよ開幕する。メジャーの日本公式開幕戦は６年ぶり。前回１９年に日米通算４３６７安打のイチローが引退した歴史的シーンを振り返る。７年ぶり