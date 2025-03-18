千葉ロッテマリーンズは4月16日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）で開催される「STARWARSNIGHT」のジェダイ/特別ポスタービジュアルを作成した。「STARWARSNIGHT」のために撮り下ろしたマリーンズ5選手（小島和哉投手、坂本光士郎投手、池田来翔内野手、藤原恭大外野手、岡大海外野手）が銀河の正義の守護者「ジェダイ」に扮し、スペシャルビジュアルとして登場する。このポスタービジュアルは試合当日にZOZOマリ