3月14日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックス＆有吉弘行のスーパーでの買い物事情を明かす場面があった。視聴者から寄せられた「スーパーの惣菜で好きなものありますか？」との質問に、有吉は「（惣菜は）どうしても買っちゃう。今日は鍋でもしようかなって鍋の具材（カゴに）入れて、最後の方に惣菜を見たら、今日はもう惣菜の日になっちゃったな…みたいな」と答える。マツコも「毎回そう。