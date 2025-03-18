【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】韓国第5の都市、大田（テジョン）市に新しいプロ野球の本拠地球場がオープンした。KBOリーグのハンファ・イーグルスの本拠地、大田ハンファ生命ボールパークだ。昨季まで使用した球場に隣接する競技場跡地に完成した。地下2階、地上4階建て、座席数2万7席の屋外球場。内野席が応援の中心のKBOリーグでは外野エリアの座席は少なく、レフト側は場外との境界を感じさせない「ボールパーク型