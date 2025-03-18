桜の開花が近づき、陸上界はロードレースが一段落し、トラックシーズンへと移行していく。今季の各地のロードでは、正月の箱根駅伝をステップにした学生たちの活躍が見られたが、中でもフルマラソンでの奮闘は印象を残した。（編集委員近藤雄二）若林宏樹「やめるからこその記録」特に存在感を示したのが、箱根駅伝で２連覇を果たした青学大勢だった。２月２日の別府大分毎日では若林宏樹（４年）が日本人トップの２位に入