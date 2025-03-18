計画的な犯行だったようだ。【必読】立花孝志氏が襲撃される瞬間 ナタで切りつけられる一部始終「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が今月14日、街宣中にナタを持った男に襲撃された。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された宮西詩音容疑者（30）は犯行時、音と光を発し周囲の注意をそらす閃光手榴弾を足元に転がし、凶行に及んだ。宮西容疑者は「観衆と被害者の目をくらませようと、ネットで購入したものを準備していった」と供述