自民党の森山幹事長、公明党の西田幹事長ら両党の幹部が18日、都内で会談し、介護などを担うエッセンシャルワーカーの人材確保に向け、特定の産業に適用される特定最低賃金の導入を検討することで一致した。特定最低賃金は、都道府県ごとの地域別最低賃金よりも高く定めることが必要と認められた産業に適用される。石破首相は17日の参院予算委員会で、「政治主導できちんと判断したい」と述べ、導入を検討する考えを示している。自