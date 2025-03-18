米株価指数先物時間外取引軟調、ナスダック0.2%安 東京時間10:32現在 ダウ平均先物JUN 25月限42195.00（-30.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5725.25（-7.00-0.12%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限19998.50（-39.75-0.20%）