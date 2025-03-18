東京時間10:31現在 ＮＹ原油先物APR 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝67.65（+0.07+0.10%） 海外市場で続伸となった後、時間外は一時マイナス圏での推移となっていたが、イスラエルのガザとレバノン南部などへの空爆を受けてプラスに転じている