東京時間10:31現在 東京金先物FEB 26月限（TOCOM） 1グラム＝14498.00（+87.00+0.60%） ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3011.10（+5.00+0.17%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が続伸。時間外でもプラス圏となっている。ドル円はNY金先の上昇と円安が支え