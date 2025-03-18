USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.817.8710.737.19 1MO10.167.7710.267.23 3MO10.097.3410.177.08 6MO9.927.3310.037.33 9MO9.877.3710.047.52 1YR9.747.339.967.60 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.779.597.20 1MO10.279.476.93 3MO10.369