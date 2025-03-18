中国BYDが高速充電できるEVバッテリー発表、5分の充電で約400キロの走行が可能 中国電気自動車メーカーのBYDが新システムを発表、香港市場で史上最高値をつけている。 BYDは、通常のガソリン自動車の燃料補給とほぼ同じ速さで充電できる新EVバッテリーを発表した。5分の充電で約400キロメートルの走行が可能、4月から新技術を搭載した車両の販売を開始する予定。