大相撲の横綱豊昇龍（25）=立浪部屋=が春場所（エディオンアリーナ大阪）10日目の18日、日本相撲協会に休場を届け出た。新横綱の休場は、1986年秋場所の双羽黒以来。今場所は9日目まで5勝4敗だった。10日目の対戦相手の宇良は不戦勝となる。【写真】貴乃花「何がガチンコだよ」強行出場の優勝決定戦で吹っ切れた豊昇龍は今年1月の初場所で優勝し、場所後に横綱に昇進した。前日に連敗を喫し、三つ目の金星を配給。新横綱場所