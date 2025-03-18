日本郵便の横浜市内の郵便局で昨年5月、配達員が業務時に酒を飲んで酩酊（めいてい）した状態で自動車を運転していた問題で、中野洋昌国土交通相は18日の閣議後会見で、国交省が日本郵便側に再発防止の指導を行い、同社側から防止策の実施について報告を受けたことを明らかにした。この郵便局では土日、点呼が行われておらず、日本郵便は全国の点呼徹底を指示。しかし今年2月、近畿地方で不適切な点呼が横行していたことが判明