ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、トランプ米大統領は17日、記者団に、ロシアのプーチン大統領と18日朝（日本時間同日夜）に電話協議すると述べた。「和平合意、停戦、平和の実現が可能か見極めたい。そして、それは可能だと思う」と語った。ワシントンの文化施設ケネディ・センターで記者団の質問に答えた。その後、自身のSNSにも「明日朝、ウクライナでの戦争についてプーチン大統領と話す予定だ。最終合意の多くの要素は合