カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」とのコラボレーションモデル「GM-2100TTTR」を4月10日に発売する。価格は4万4000円。CASIO公式オンラインストアでは、3月27日から予約を受け付ける。●ロックバンド「ONE OK ROCK」のベーシスト・Ryota氏が全面監修ONE OK ROCKは、2005年にバンドを結成し、07年にデビュー。エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッ