卓球女子シングルス世界ランキング1位の中国の孫穎莎（スン・インシャー）（24）が日本の若手選手への警戒感を語った。中国国営の中央テレビ（CCTV）のスポーツチャンネル「央視網体育」などが伝えた。16日に閉幕したWTTチャンピオンズ重慶女子シングルスで優勝を飾った孫だが、準々決勝では日本の大藤沙月（20）に苦戦。第1ゲームを6-11で奪われると、第2、3ゲームもデュースになる熱戦を繰り広げた。最後は地力に勝る孫がゲーム