俳優の黒沢年雄（８１）が１８日までにブログを更新。１１日に甲状腺機能低下症のため死去した歌手で女優のいしだあゆみさん（享年７６）を追悼した。黒沢は「東宝映画専属俳優の６０年前…僕の初めてのテレビドラマ初主演作品である。東宝映画系列映画会社は他に…東京映画、宝塚映画…それぞれに独立した撮影所があった。宝塚映画は兵庫県宝塚にあり宝塚歌劇、宝塚遊園地が隣どうし…半年間旅館に泊まり撮影の日々」と自身が