中国国家発展改革委員会は17日午後、消費刺激策について記者の質問に答えました。同委員会の李春臨副主任は、「今年の消費財買い替え政策は既に年初に確定している。先ごろ開かれた全国両会（全国人民代表大会および全国政治協商会議）で今年の予算が承認されたが、その中には、超長期特別国債の3000億元（約6兆1600億円）を消費財買い替え政策のための支出に充てることが含まれている。政策への支援はさらに強化され、適用範囲も