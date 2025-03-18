[モスクワ １７日 ロイター] - ロシア天然資源環境省は１７日、電気自動車（ＥＶ）などの電池に使われる炭酸リチウムについて、２０３０年に少なくとも６万トンを国内で生産する計画を公表した。輸入への依存を減らし、大容量電池の生産を引き上げるのが狙い。プーチン大統領は先月、リチウム採掘計画を加速する方針を示していた。２０３０年に国内で産業用リチウムの生産を開始する計画で、既にリチウム鉱床３カ所に探査許可