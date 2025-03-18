【ワシントン＝淵上隆悠】ＡＦＰ通信によると、フランス選出の欧州議会議員が１６日、米国が「自由の女神像」寄贈時の価値観を体現していないとして、像の返還を求めた。米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は１７日の記者会見で、議員を「無名の下級政治家」と呼ぶなどしてこの要求を一蹴（いっしゅう）した。米ニューヨークのリバティー島に立つ自由の女神像は、１８７６年の米国独立１００周年を祝いフラ