サイエンスアーツが堅調な動き。この日、オーディオテクニカ（東京都町田市）と共同開発した耳を塞がない軟骨伝導ヘッドセット「ＢｕｄｄｙｃｏｍＯｐｅｎ（バディコムオープン）」を発売したと発表しており、好材料視されている。 同製品は、介護・医療・小売業界向けに設計され、現場でのスタッフ間の連携を強化しながらも、周囲の音をしっかりと聞き取れるのが特徴。既にデイサービスやショ&#