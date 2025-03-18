午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４１２、値下がり銘柄数は１７９、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に卸売、保険、輸送用機器、銀行、不動産、証券・商品など。値下がりの１業種は電気・ガス。 出所：MINKABU PRESS