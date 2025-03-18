■佐久間大介の個性的な私服に絶賛の声「こんなにオシャレに着こなせるのはさっくんしかいない」 【画像】牛柄の個性的なレザージャケットも着こなす佐久間大介（Snow Man） Snow Manの佐久間大介が自身のX（旧Twitter）で私服ショットを公開した。 「もぉ～」というひと言を添えて投稿したのは、ホルスタイン（牛）柄のジャケットを羽織った佐久間のバックショット。身頃部分がブラウンとホワイトのホルスタイン柄