半導体メーカーのQualcommが、携帯ゲーム機に搭載することを目的としたチップシリーズ「Snapdragon G」の次世代ラインナップとなるSnapdragon G3 Gen 3・Snapdragon G2 Gen 2・Snapdragon G1 Gen 2を発表しましたNext Generation Snapdragon G Series Portfolio Uplevels Handheld Gaming Experiences | Qualcommhttps://www.qualcomm.com/news/releases/2025/03/next-generation-snapdragon-g-series-portfolio-uplevels-handheld