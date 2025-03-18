ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（48）が18日までに自身のXを更新。「第41回太宰治賞」の二次選考を通過したことを明かした。筑摩書房は公式Xで「【お知らせ】第41回太宰治賞、二次選考通過作品を発表いたしました。下記よりご覧いただけます」と選考結果を発表。滝沢の著書「灰色の血」が二次選考を通過したことを明かした。滝沢はこのポストを引用し、「二次選考通過しました。読んで審査し