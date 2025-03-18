東北キャンピングカーショー2025 実行委員会は、2025年3月22日(土)、23日(日)の2日間、「東北キャンピングカーショー2025」を夢メッセみやぎで開催します。 東北キャンピングカーショー2025  会期：2025年3月22日(土)、23日(日)10:00〜17:00会場：宮城産業交流センター 夢メッセみやぎ(宮城県仙台市宮城野区港3-1-7TEL.022-254-7111)出展ハイライト：車両出展：38社123小間125台実績