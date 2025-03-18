MLB・パドレスのダルビッシュ有投手が開幕に出遅れる可能性があると公式サイトが報じました。14日のオープン戦では4回を4奪三振、自責点1の好投を見せたダルビッシュ投手ですが、マイク・シルト監督はダルビッシュ投手が「全身の疲労感」を抱えているとし、一旦投球プログラムを停止したとのことです。直近2日間はノースローで調整をしており、開幕についてシルト監督は「それが影響するかどうかを言えるほどの情報は今のところな