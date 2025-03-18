政府は18日、埼玉県八潮市の道路陥没事故への対応や、各地の大雪の除雪にあてるため、今年度予算の予備費から615億円を支出することを閣議決定した。陥没事故対応144億円のうち、復旧に向けた費用に45億円、全国の下水道の特別重点調査に99億円をあてる。陥没事故は下水道管の腐食が原因とみられており、周辺環境などから同様の事故が起きる可能性がある下水道管を優先的に点検。大雪が続いた地域の除雪には471億円を支出する