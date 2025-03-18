Job総研は3月17日、社会人に向けて実施した「2025年 職場のストレス実態調査」の結果を発表した。調査は2月26日〜3月3日、20代〜50代の男女578人を対象に行われた。現職場でストレスを感じているか/近年ストレスの種類の変化を感じるかまず、現職場でストレスを感じているか聞いたところ、「とても感じている」が21.6%、「感じている」が26.1%、「どちらかといえば感じている」が28.5%となり、あわせて76.2%がストレスを感じている