Giulio Piovaccari[ミラノ １７日 ロイター] - 中国電気自動車（ＥＶ）大手の比亜迪（ＢＹＤ）は、欧州で３番目の工場をドイツに建設する案を検討している。ドイツが昨年、中国製電気自動車（ＥＶ）に関税を課す措置に反対したことを勘案した。事情に詳しい関係者がロイターに語った。ＢＹＤのステラ・リー副社長は今月、業界紙アウトモビルボッヘのインタビューで、欧州で３番目の工場建設を検討していると明らかにしたが、具