スーパー戦隊“VSシリーズ”第31作目となるVシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』が5月1日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、10月29日にBlu-ray＆DVDが発売される。新規場面カット一挙に解禁となった。『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』場面写真カットねっとり話しそうな玄蕃×ジェラミーのコラボ2025年はスーパー戦隊シリーズ50周年を迎える。記念すべき年にVシネクストでは『爆上戦隊ブ