by Kārlis Dambrāns中国のメーカー・Huaweiが販売するPC向けのWindowsライセンスが、2025年3月末をもって期限切れとなることが明らかとなりました。今後は、オープンソースのLinuxディストリビューションや自社開発のOSを使用するとみられています。消息称本月底微软许可到期：华为再无Windows可用！--快科技--科技改变未来https://news.mydrivers.com/1/1035/1035522.htmHuawei's Micros