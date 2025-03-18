TVアニメ「公女殿下の家庭教師」が3月17日、放送時期が7月に決定したことと、ティザーPV解禁を発表した。シリーズ累計発行部数85万部を突破した本作は、魔法革命ファンタジーとして人気を博している。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「公女殿下の家庭教師」は、類まれな魔法技術を持つ青年・アレンが、魔法をまったく使えない公女殿下・ティナを導く物語。現在、七野りくによる原作小説は18巻まで刊行されて