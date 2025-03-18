第９７回選抜高校野球大会が１８日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。開会式では史上４校目の連覇を狙う健大高崎（群馬）を先頭に、昨秋の明治神宮大会を制した横浜（神奈川）、近畿大会王者の東洋大姫路（兵庫）など３２校が甲子園の土を踏んだ。選手宣誓では、市和歌山（和歌山）の川辺謙信主将が野球人口の減少に触れ、「私たちは高校野球が大好きです。さらに魅力あるものに発展させ、未来へとつないでいく」と誓った