公明党の西田実仁幹事長は18日、石破首相が自民党の新人議員に1人10万円の商品券を配布した問題について、自民党幹部に対して「長期政権のおごりであり、誠に遺憾である」と苦言を呈した。自民党の森山裕幹事長らと18日午前に都内で会談した際に発言した。西田幹事長は、さらに石破首相が「国民の理解を得られるまで説明責任を果たすべき」と求めた。