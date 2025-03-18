アメリカのトランプ大統領はジョン・F・ケネディ元大統領の暗殺事件に関する機密文書をすべて公開すると明らかにしました。トランプ大統領：我々は18日、ケネディファイルをすべて公開する。人々が何十年も待ち望んできたものだ。トランプ大統領は17日、記者団に対し、1963年に南部テキサス州で起きたケネディ元大統領の暗殺事件に関する機密文書を18日に公開すると表明しました。公開される分量は8万ページに上り、黒塗りなどの再