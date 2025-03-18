 JR九州によりますと、午前5時ごろに発生した地震の影響により、一部で運転を見合わせていた九州新幹線は午前10時20分ごろ、速度を落として運転を再開したということです。【映像】九州新幹線 運行情報（HPより）熊本から鹿児島中央の間の上下線で遅延が発生しています。（ANNニュース）