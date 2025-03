BLACKPINK(ブラックピンク)JISOO(ジス)が18日までに、自身のSNSにフィリピン・マニラ公演の様子を報告した。英語で「私のソロミーティング」へ参加の感謝をつづり、「Happy to started with big cheers of BLINK Manila」とのコメントとともに公演時の写真を公開した。また「とてもありがたい。また会えることを期待しています」とのコメントも添えた。公開した写真は、公演で歌う姿やファンを背景にVサインする様子などの舞台