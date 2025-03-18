第９７回センバツ高校野球大会が１８日、甲子園で開幕した。開会式では、市和歌山の川辺謙信主将（３年）が選手宣誓。大役を終え「すごくうまくいったかなと思うので、うれしい気持ちでいっぱいです」と、笑顔で振り返った。部活動後や自宅で数え切れないほど練習したといい、この日も「バスの中もそうですし、待っている時間も、開会式中もずっと繰り返していました」と川辺。前日リハーサル時より感情も込め「１００点に近い