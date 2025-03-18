［東京１８日ロイター］ - 赤沢亮正経済再生相は１８日の閣議後会見で、自身への個人献金が事実上の企業献金ではないかと報じられている問題に関し、政治資金収支報告に記載の通りで「政治資金規正法に従い対応しており、指摘は当たらない」と否定した。共同通信などは１６日、赤沢再生相の後援会と自民党支部が２０１３年以降、選挙区がある鳥取県米子市のガス会社「米子瓦斯」とグループ企業の会長や社長ら少なくとも９