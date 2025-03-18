Photo: はらいさん 掃除機っぽくない見た目。デスク周りの掃除に役立つ「卓上クリーナー」はさまざまなメーカーが販売していますが、DAISO (ダイソー)からも乾電池式タイプが販売されていたため、試してみることに。本体価格は税込550円。使いたいときにすぐ使えるのがGood Photo: はらいさん DAISOが販売して