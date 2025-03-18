[リマ １７日 ロイター] - ペルー政府は１７日、首都リマで犯罪が増加していることを受け、３０日間の非常事態宣言を出した。街頭での暴力急増に対応するため軍も投入した。同国では１６日、武装集団がバスを銃撃する事件が起き、乗っていた人気歌手が死亡。市民の怒りが膨らんでいる。犯罪急増を受け、ボルアルテ大統領は殺人犯への死刑求刑を支持すると表明した。同国では反逆罪で有罪となった場合のみ死刑が認められている