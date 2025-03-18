鳥取市で17日夜、アパートが全焼する火事がありました。火は周囲に燃え広がり隣接する住宅2軒も全焼しました。17日午後7時ごろ、鳥取市のアパートで、近くに住む人から「1階から炎が見える」と119番通報がありました。消防によりますと、火は木造2階建てのアパートから隣接する住宅に燃え広がりました。目撃した人「最初はボンと大きい音が出て、それで見てみたら火が上がって激しく燃えているのが見えました」消防車7台が