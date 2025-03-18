福岡でも有数の観光地・糸島。その玄関口である筑前前原駅から徒歩7分の場所に、沖縄出身のお客さんも絶賛する沖縄料理が楽しめるカフェがあります。今回は、朝活もできて沖縄料理も味わえる「OrionRadioCAFE（オリオンラジオカフェ）」をご紹介します！早朝から楽しめる沖縄カフェ「オリオンラジオカフェ」は、朝7時から夜8時まで営業。 実は朝早くから開いているお店は糸島では貴重なので、非常にありがたい存在です。▲銀