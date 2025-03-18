乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表しているタレントの梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【がん闘病】梅宮アンナさん「全身が浮腫んで身体が痛い」現況明かす「ジム行ってストレッチ」「ウォーキング、マッサージ」梅宮アンナさんは「今は、全身が浮腫んで身体が痛いんですよね」と、投稿。