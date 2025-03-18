栃木県那須町は、廃校に残る不用となった備品などをフリーマーケットアプリ「メルカリ」で販売を始めた。リユース（再利用）の啓発とごみの減量を目的とし、県内の自治体では初めての取り組みとなる。メルカリに出品した顕微鏡=栃木県那須町提供メルカリ内に那須町の「メルカリShops」を開設。10日に出品したところ、翌日には人体模型や月球儀、顕微鏡は買い手がつく上々の滑り出しだった。「町には売却収入をえられるメリット